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12.06.2018, 06:37

Климкин сообщил "хорошие новости" со встречи нормандской четверки

Климкин сообщил "хорошие новости" со встречи нормандской четверки - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главы МИД четырех стран в Берлине обсудили освобождение политзаключенных и заложников и формат миротворцев в Донбассе, отметил министр

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Министры иностранных дел стран нормандской четверки – Украины, России, Германии и Франции – на встрече в Берлине в понедельник, 11 июня, предметно обсудили вопросы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил на брифинге по итогам переговоров, передает УНИАН.

Министр назвал первой "хорошей новостью" то, что он и его коллеги снова собрались после продолжительной паузы и провели "реальную дискуссию с возможностью обсудить ряд вопросов".

Вторая "хорошая новость", по словам Климкина, заключается в том, что на встрече было "реальное обсуждение вопросов освобождения политзаключенных и заложников и формата миротворческой миссии", которые до этого не обсуждались в нормандском формате.

Глава МИД отметил, что министры нормандской четверки договорились продолжать совместную работу.

Что касается достижения каких-либо договоренностей, Климкин сообщил, что планируется еще провести встречу на уровне политических директоров МИД, после чего "мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча".

В мае 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились "активизировать работу" в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Теги: война в донбассе, павел климкин, нормандская четверка, нормандский формат, миротворцы в Донбассе
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