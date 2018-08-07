Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 18:32

Клыха в российской больнице "накачали" психотропами - Денисова

Клыха в российской больнице "накачали" психотропами - Денисова - Фото
Станислав Клых

Мать Клыха испытывает финансовые трудности, так как каждый месяц вынуждена отправлять Станиславу деньги со своей пенсии

Реклама
Реклама

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в российской психиатрической тюремной больнице Магнитогорска "накачали" неизвестными психотропными препаратами. Об этом в Facebook сообщает омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на мать Клыха.

Тамара Клых рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону. Его перевели из психиатрической больницы обратно в колонию.

В начале июля сообщалось, что Клых находится в областной психиатрической тюремной больнице Магнитогорска.

"Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - написала Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что мать Клыха испытывает финансовые трудности, так как каждый месяц вынуждена отправлять Станиславу деньги со своей пенсии.

"26 июля Правительство приняло постановление о выделении 100 000 гривен семьям политзаключенных. Рассказала Тамаре, что надо написать заявление и какие документы оформить", - сообщила Денисова.

В октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщала, что Клыха пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье.

Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны".

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, пенсия, станислав клых, психиатрия, психотропный препарат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина подает в ЕСПЧ новый иск против России
Политика Украина подает в ЕСПЧ новый иск против России
Бывший политзаключенный Костенко вернулся в Украину
Политика Бывший политзаключенный Костенко вернулся в Украину
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 