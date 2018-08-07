Клыха в российской больнице "накачали" психотропами - Денисова

Станислав Клых

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Мать Клыха испытывает финансовые трудности, так как каждый месяц вынуждена отправлять Станиславу деньги со своей пенсии

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Украинского политзаключенного Станислава Клыха в российской психиатрической тюремной больнице Магнитогорска "накачали" неизвестными психотропными препаратами. Об этом в Facebook сообщает омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на мать Клыха.

Тамара Клых рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону. Его перевели из психиатрической больницы обратно в колонию.

В начале июля сообщалось, что Клых находится в областной психиатрической тюремной больнице Магнитогорска.

"Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - написала Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что мать Клыха испытывает финансовые трудности, так как каждый месяц вынуждена отправлять Станиславу деньги со своей пенсии.

"26 июля Правительство приняло постановление о выделении 100 000 гривен семьям политзаключенных. Рассказала Тамаре, что надо написать заявление и какие документы оформить", - сообщила Денисова.

В октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщала, что Клыха пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье.

Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны".