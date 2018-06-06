Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 16:05

Комитет Рады завернул представление на Дунаева: есть нарушения

Комитет Рады завернул представление на Дунаева: есть нарушения - Фото
Сергей Дунаев (фото - скриншот видео)

Спикер парламента Андрей Парубий не предоставил нардепу копии представления Генпрокуратуры и материалов к нему, утверждают в регламентном комитете

Реклама
Реклама

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление Генпрокуратуры на лишение неприкосновенности народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева из-за нарушения норм парламентского регламента. Текст соответствующего решения от 5 июня опубликован на сайте комитета.

Как утверждают в комитете, Парубий не предоставил Дунаеву копии представления ГПУ и материалов к нему, вследствие чего депутат не смог в пятидневный срок дать письменные объяснения по делу, что нарушает требования ч. 1 ст. 219 регламента Рады. Отмечается, что по этой причине у комитета не было возможности рассмотреть представление Генпрокуратуры в течение не более 20 дней, то есть до 5 июня.

15 мая 2018 года генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление о даче согласия на привлечение Сергея Дунаева к уголовной ответственности по подозрению во лжи в декларации.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: депутатская неприкосновенность, сергей дунаев, регламентный комитет, представление на депутата, представление на дунаева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У Рады в мае худший показатель по голосованиям с начала сессии
Политика У Рады в мае худший показатель по голосованиям с начала сессии
Луценко просит Раду привлечь нардепа к уголовной ответственности
Политика Луценко просит Раду привлечь нардепа к уголовной ответственности
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 