Комитет Рады завернул представление на Дунаева: есть нарушения

Сергей Дунаев (фото - скриншот видео)

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Спикер парламента Андрей Парубий не предоставил нардепу копии представления Генпрокуратуры и материалов к нему, утверждают в регламентном комитете

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Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление Генпрокуратуры на лишение неприкосновенности народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева из-за нарушения норм парламентского регламента. Текст соответствующего решения от 5 июня опубликован на сайте комитета.

Как утверждают в комитете, Парубий не предоставил Дунаеву копии представления ГПУ и материалов к нему, вследствие чего депутат не смог в пятидневный срок дать письменные объяснения по делу, что нарушает требования ч. 1 ст. 219 регламента Рады. Отмечается, что по этой причине у комитета не было возможности рассмотреть представление Генпрокуратуры в течение не более 20 дней, то есть до 5 июня.

15 мая 2018 года генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление о даче согласия на привлечение Сергея Дунаева к уголовной ответственности по подозрению во лжи в декларации.