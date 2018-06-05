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05.06.2018, 16:11

Крымскому "замминистра" грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену

Крымскому "замминистра" грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозреваемый на занимаемой "должности" способствовал популяризации на полуострове армии государства-агрессора РФ, утверждают в прокуратуре

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СБУ завершила досудебное расследование против бывшего так называемого замминистра спорта Крыма – представителя российской оккупационной администрации полуострова, которого подозревают в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

По версии следствия, гражданин Украины на занимаемой "должности" реализовывал госполитику страны-агрессора в области спорта, способствовал популяризации армии РФ и "пророссийского патриотического воспитания" в Крыму, был причастен к "допризывной подготовке" молодых крымчан перед незаконным привлечением их в ряды ВС России.

Как утверждают в прокуратуре, вина подозреваемого подтверждена показаниями свидетелей, заключениями судебно-портретной и фоноскопической экспертиз.

После ознакомления адвоката и его подзащитного с материалами дела обвинительный акт передадут в суд.

Подозреваемый "замминистра спорта Крыма" (фото – ssu.gov.ua)

Пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик в комментарии LIGA.net уточнила, что санкция ст. 111 УК предусматривает до 15 лет тюрьмы. Какой именно срок для "замминистра" будет просить сторона обвинения, прокуратура сообщит после передачи дела в суд, отметила она.

Представителя оккупационной администрации РФ в Крыму задержали на админгранице с полуостровом 2 февраля 2018 года. Правоохранители установили, что бывший украинский чиновник в 2015-2016 годах занимал фейковую должность "замминистра спорта Республики Крым".

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Теги: аннексия Крыма, Крым, госизмена, оккупация крыма
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