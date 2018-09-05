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05.09.2018, 17:13

Курс на НАТО и ЕС: проект президента прошел Оборонный комитет ВР

Курс на НАТО и ЕС: проект президента прошел Оборонный комитет ВР - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект предлагает закрепить в Конституции стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО

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Оборонный комитет рекомендует парламенту направить в КС президентский проект изменений в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Решение рекомендовать Раде направить в КС для предоставления заключения проект изменений в Конституцию по поводу стратегического курса государства на полноправное членство в ЕС и НАТО №9037 принято на заседании комитета в среду, 5 сентября. 

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко напомнила, что проектом предлагается закрепить стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО, а также исключить положение об использовании военных баз в Украине иностранцами на условиях аренды. 

Первым голосованием Рада может принять проект к рассмотрению и направить его в Конституционный суд для предоставления заключения. В случае позитивного заключения, депутаты могут принять проект простым большинством - минимум 226 голосов. На следующей после этого сессии для того, чтобы принять проект изменений в целом, депутатам понадобится минимум 300 голосов.

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Теги: евроинтеграция, вступление в НАТО, вступление в ЕС
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