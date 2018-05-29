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29.05.2018, 17:02

Лавров назвал встречи нормандской четверки "карикатурными"

Лавров назвал встречи нормандской четверки "карикатурными" - Фото
Сергей Лавров (фото - gettyimages.com)

Глава МИД РФ выступил против встречи нормандской четверки, поскольку, по его словам, есть два нерешенных вопроса

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Встречи нормандской четверки (Россия, Украина, Германия и Франция) будут карикатурными без урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления формулы Штайнмайера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают российские РИА Новости.

"Я убежден, что пока эти две лакмусовые бумажки не преодолеем, не разрулим Станицу Луганскую и формулу Штайнмайера, дальнейшие встречи на уровне министров будут карикатурными, потому что прямые указания президентов игнорируются в одном случае три года, в другом случае — два с лишним года", - сказал Лавров, выступая перед студентами в Минске.

Формула Штайнмайера предусматривала, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться под контролем и при содействии ОБСЕ согласно международным стандартам, а после опубликования отчета миссии территории могут получить "специальный статус".

29 мая 2018 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нормандский переговорный формат (Украина, ФРГ, Франция и РФ) об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе будет "активирован".

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Теги: Сергей Лавров, нормандская четверка, Франк-Вальтер Штайнмайер
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