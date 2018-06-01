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01.06.2018, 20:37

Луценко: Герман не сотрудничал с контрразведкой

Луценко: Герман не сотрудничал с контрразведкой - Фото
Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Луценко предположил, что заявление Германа в суде о том, что он работает на внутреннюю разведку, - это тактика его адвоката Евгения Солодко

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Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что подозреваемый по делу журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман не сотрудничал с контрразведкой. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Луценко предположил, что заявление Германа в суде о том, что он работает на внутреннюю разведку, - это тактика его адвоката Евгения Солодко. Генпрокурор отметил, что такую же тактику использует Солодко в деле Владимира Рубана, интересы которого он представляет.

По словам Луценко, информацию о сотрудничестве Германа с контрразведкой была проверена еще до суда по избранию меры пресечения. Проверка дала отрицательный результат, отметил генпрокурор. 

Вместе с тем известно, что вчера адвокат Солодко заявлял, что его подзащитный озвучил информацию о работе на контрразведку впервые на заседании суда, во время допроса он об этом якобы не говорил. 

Вчера на суде Герман заявил, что работает на украинскую контрразведку для выявления организаторов беспорядков в Украине из окружения президента РФ Владимира ПутинаПодозреваемый сообщил, что к нему обратился давний знакомый, который сейчас проживает в Москве и "занимается в фонде товарища Путина именно организацией беспорядков в Украине". Герман утверждает, что доложил об этом факте руководству внутренней разведки, которое якобы дало ему полномочия "изучать их (российских организаторов беспорядков, - ред.) связи". По словам подозреваемого, он знал о спецоперации СБУ.

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Теги: сбу, юрий луценко, инсценировка, борис герман, контрразведка
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