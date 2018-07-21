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21.07.2018, 14:33

MH17: Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами

MH17: Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Согласно утвержденному соглашению, правоохранительные органы Украины и Нидерландов будут взаимодействовать для расследования трагедии

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Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанных со сбитием самолета рейса MH17. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. 

Соглашение было подписано в Таллине 7 июля 2017 года.

Ратификация соглашения значит, что соглашение вступает в силу и будут сотрудничать компетентные органы двух государств. Также пределяется порядок отдельных процессуальных действий. Это и выполнение запросов на обеспечение присутствия обвиняемых на судебном заседании через видео-конференцию, и на допросы свидетелей или экспертов.

В мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение Боинга на Россию. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

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Теги: петр порошенко, самолет, нидерланды, сотрудничество, MH17
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