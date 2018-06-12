Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 09:24

МИД требует объяснений от DW за "гражданскую войну в Донбассе"

МИД требует объяснений от DW за "гражданскую войну в Донбассе" - Фото
Марьяна Беца (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ведомстве возмущены тем, что редакция считающегося авторитетным западного СМИ допускает подобное искажение фактов об агрессии РФ на востоке Украины

Реклама
Реклама

Украинское внешнеполитическое ведомство требует от немецкого агентства Deutsche Welle исправить редакционную статью без авторства, в которой необъявленная война России против Украины названа "гражданской войной" в Донбассе - так, как происходящее пытается представить для всего мира Москва. Об этом у себя в Twitter пишет пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине, когда на деле есть продолжающаяся агрессия России против Украины", - подчеркнула она, обращаясь к редакции агентства.

Материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован вчера, 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран нормандского формата.

Фрагмент из статьи:

Также пропагандистский штамп Кремля был добавлен и на страницы DW в соцсетях:

Дипломат добавила, что "работа СМИ должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", - резюмировала Беца.

Вчера британская газета The Times извинилась за карту о чемпионате мира по футболу в РФ, на которой временно оккупированный Крымский полуостров был показан как часть России.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 12.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, пропаганда, дезинформация, Марьяна Беца, гражданская война, deutsche welle
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Лавров назвал нормандскую встречу глав МИД "очень полезной"
Политика Лавров назвал нормандскую встречу глав МИД "очень полезной"
МИД о позициях Украины и РФ по миротворцам: В разных вселенных
Политика МИД о позициях Украины и РФ по миротворцам: В разных вселенных
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 