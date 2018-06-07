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07.06.2018, 12:28

"Минский процесс мертв": Аваков назвал переговоры неэффективными

"Минский процесс мертв": Аваков назвал переговоры неэффективными - Фото
Арсен Аваков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министр внутренних дел считает, что переговоры в рамках минского процесса не приносят пользы

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Минские переговоры не решают проблемы Украины в оккупированном Донбассе. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваковсообщает корреспондент LIGA.net.

"Минский процесс сыграл свою роль. На сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том состоянии, в котором он находится, никак не решает проблемы Украины", - сказал он.

По словам Авакова, в Донбассе - затянутый, замороженный конфликт, и это не в интересах Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов тоже считает переговоры в рамках минского процесса неэффективными - "Минск" не обеспечивает конкретного результата в виде деоккупации украинских территорий.

"Но есть другая проблема - альтернативы минским переговорам сегодня также нет. Это единственная площадка, где идет разговор без оружия между украинской и российской стороной", - сказал он.

По его словам, проблема минских переговоров только в одном - в нежелании президента страны агрессора РФ Владимира Путина уходить из Украины, а наоборот, усиливать дестабилизационные факторы. "И таким образом работать, в том числе, на раскол Европы", - добавил Турчинов.

20 января Ирина Геращенко напомнила, что минские договоренности являются основой международных санкций против России и ткже закреплены в законодательных актах, принятых украинским парламентом. 

22 февраля Курт Волкер заявил, что в Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война.

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Теги: александр турчинов, арсен аваков, минск, минские договоренности, минский процесс
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