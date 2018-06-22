Минюст обратился в ЕСПЧ из-за позиции РФ по Сенцову

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Цель - предоставление информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного и доступа к нему украинского омбудсмена, отметили в Минюсте

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Минюст обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, - ред.) с просьбой предоставить указания по позиции РФ, которая не дает возможности украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом у себя в Facebook cообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

По его словам, в ответ на письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, котораяуже вторую неделю пытаетесь встретиться с Олегом Сенцовым, команда Минюста за день подготовила и подала заявление по правилу 39 регламента ЕСПЧ.

"Цель - получить указания ЕСПЧ по РФ относительно воздержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставление уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека доступа к нему, а также предоставление информации о состоянии здоровья Олега. Мяч на стороне суда. Ждем решения", - отметил Лещина.

21 июня 2018 года Денисова обратилась к Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав Сенцова из-за вероятного принудительного кормления.

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

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14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.