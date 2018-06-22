Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 06:15

Минюст обратился в ЕСПЧ из-за позиции РФ по Сенцову

Минюст обратился в ЕСПЧ из-за позиции РФ по Сенцову - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Цель - предоставление информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного и доступа к нему украинского омбудсмена, отметили в Минюсте

Реклама
Реклама

Минюст обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ,  - ред.) с просьбой предоставить указания по позиции РФ, которая не дает возможности украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом у себя в Facebook cообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

По его словам, в ответ на письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, котораяуже вторую неделю пытаетесь встретиться с Олегом Сенцовым, команда Минюста за день подготовила и подала заявление по правилу 39 регламента ЕСПЧ.

"Цель - получить указания ЕСПЧ по РФ относительно воздержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставление уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека доступа к нему, а также предоставление информации о состоянии здоровья Олега. Мяч на стороне суда. Ждем решения", - отметил Лещина.

21 июня 2018 года Денисова обратилась к Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав Сенцова из-за вероятного принудительного кормления.

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

Читайте также: Забей Путину: в соцсетях началась акция в поддержку узников РФ

14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 21.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, еспч, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США призвали Россию допустить Денисову к Сенцову и Балуху
Политика США призвали Россию допустить Денисову к Сенцову и Балуху
Омбудсмену РФ сняли запрет на въезд в Украину
Политика Омбудсмену РФ сняли запрет на въезд в Украину
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 