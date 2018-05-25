Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 03:39

Миротворцы ООН должны заменить войска РФ в Донбассе - Волкер

Миротворцы ООН должны заменить войска РФ в Донбассе - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - скриншот с видео)

По словам дипломата, урегулирование вооруженного конфликта на территории Украины в руках России

Реклама
Реклама

Миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

По его словам, в ЕС хотят мира и территориальной целостности для Украины и "это все в руках России".

"Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их", - рассказал Волкер.

Волкер отметил, что решение относительно изменения поведения России важно для Владимира Путина, если он хочет отмены санкций, которые были введены из-за боевых действий на востоке Украины.

Он указал, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки относительно размещения миротворческих сил под эгидой ООН.

Дипломат добавил, что не имеет никакой официальной информации от Кремля относительно того, покидает или остается на посту представителя России в переговорах относительно Украины помощник президента Владислав Сурков.

15 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе спровоцирован российской интервенцией на восток Украины.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 24.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, Донбасс, владимир путин, владислав сурков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сутки в Донбассе: ликвидированы четверо боевиков
Проишествия Сутки в Донбассе: ликвидированы четверо боевиков
Путин назвал условие признания результатов расследования по MH17
Политика Путин назвал условие признания результатов расследования по MH17
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 