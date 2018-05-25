Миротворцы ООН должны заменить войска РФ в Донбассе - Волкер

Курт Волкер (фото - скриншот с видео)

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По словам дипломата, урегулирование вооруженного конфликта на территории Украины в руках России

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Миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

По его словам, в ЕС хотят мира и территориальной целостности для Украины и "это все в руках России".

"Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их", - рассказал Волкер.

Волкер отметил, что решение относительно изменения поведения России важно для Владимира Путина, если он хочет отмены санкций, которые были введены из-за боевых действий на востоке Украины.

Он указал, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки относительно размещения миротворческих сил под эгидой ООН.

Дипломат добавил, что не имеет никакой официальной информации от Кремля относительно того, покидает или остается на посту представителя России в переговорах относительно Украины помощник президента Владислав Сурков.

15 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе спровоцирован российской интервенцией на восток Украины.