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25.06.2018, 08:40

Моряки задержанного оккупантами в Крыму судна отказываются от еды

Моряки задержанного оккупантами в Крыму судна отказываются от еды - Фото
Судно Ямк-0041

Мать одного из моряков рассказала, что задержанные в отчаянии и отказываются принимать пищу

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Моряки задержанного оккупантами у берегов аннексированного Крыма украинского судна Ямк-0041 отказываются от еды. Об этом сообщила мать одного из моряков, передает адвокат Эдем Семедляев. 

По словам матери, задержанные находятся в отчаянии от неопределенности. 

Группа адвокатов продолжает работу по освобождению украинских моряков. 

Ранее Семедляев отмечал, что экипаж задержанного судна удерживают фактически как заложников - им не предъявили обвинения. 

4 мая 2018 года во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.

17 мая сообщалось, что суд оккупированного Россией Крыма арестовал капитана задержанного у берегов полуострова украинского судна Ямк-0041 Виктора Новицкого, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

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Теги: Крым, ЯМК-0041, моряки, отказ от еды
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