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15.08.2018, 20:32

Москаль ответил полиции на обвинение в препятствовании следствию

Москаль ответил полиции на обвинение в препятствовании следствию - Фото
Геннадий Москаль

Губернатор Закарпатья утверждает, что "никаких "откатов" за образовательные средства Виноградовского района не было"

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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что видео из дела против руководителя Виноградовской РГА Михаила Русанюка, обнародованное сегодня Нацполицией, смонтировано с целью провокации. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Москаля.

"Разоблачение" председателя Виноградовской РГА сотрудниками Управления защиты экономики (УЗЭ) и обнародование смонтированного «рассекреченного видео» является чистой воды провокацией, а не борьбой с коррупцией", - говорится в сообщении.

Москаль утверждает, что "никаких "откатов" за образовательные средства Виноградовского района не было". Предприниматель, у которого просили проценты от сумм по договорам, на допросе заявил, что отказался это делать, заметил глава ОГА.

Также губернатор Закарпатья говорит. Что деньги, фигурирующие в деле как взятка, "начальник управления образования Ю.Свищо получил непосредственно от работников УЗЭ". Эти деньги, по словам чиновника, являются "незаконной прибылью от "крышевания" игорного бизнеса на Закарпатье".

Москаль считает, что на видео полиции "нет ни одного факта просьба, а не то, что вымогательства денег со стороны председателя РГА".

"Текстовые пояснения УЗЭ к фрагментам "рассекреченных материалов" притянуты за уши и искажают смысл видео", - также заявил глава ОГА.

Кроме того он отметил, что прослушивание и обнародование телефонных разговоров главы ОГА без постановления судьи - это вмешательство в частное общение.

На обвинение полиции в том, что он уволил чиновника, который сообщил о коррупционных схемах в Виноградовской РГА, Москаль ответил, что решение кадровых вопросов – его прямая компетенция.

Москаль заявил, что ОГА будет добиваться закрытия уголовного производства еще на стадии досудебного расследования.

Ранее Нацполиция завила, что руководство Закарпатской областной госадминистрации пытается помешать объективному расследованию коррупционных схем в Виноградовской РГА, главу которой недавно задержали по подозрению в получении взятки. Нацполиция обнародовала аудиозаписи разговоров Русанюка и Москаля.

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Теги: взятка, геннадий москаль, михаил русанюк, виноградовская рга, откат
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