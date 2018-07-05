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05.07.2018, 11:51

В интересах следствия: Горбатюк пояснил "запрет" на музей Майдана

В интересах следствия: Горбатюк пояснил "запрет" на музей Майдана - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Запрет касается "изменения ландшафта" на участке, где 20 февраля 2014 года были убиты 48 майдановцев, пояснил глава департамента спецрасследований ГПУ

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Предписание департамента спецрасследований ГПУ о якобы запрете строительства Музея Революции достоинства в центре Киева на самом деле лишь временно запрещает работы на участке, где 20 февраля 2014 года были убиты 48 и ранены 80 участников Майдана. Об этом глава департамента Сергей Горбатюк рассказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, до завершения следственных экспериментов запрещено "изменение ландшафта" на участке аллеи Героев Небесной сотни. На следственные действия уйдет около двух-трех месяцев, но ГПУ постарается провести их побыстрее, добавил Горбатюк.

Глава департамента отметил, что прокуроры на встрече с семьями погибших на Майдане объясняли необходимость таких мер и там присутствовал директор будущего музея Игорь Пошивайло, который ныне заявил о якобы запрете на его строительство.

Горбатюк пояснил, что ранее следственные эксперименты на этом участке уже проводились, однако их приходится повторять, если выясняются новые обстоятельства дела или об этом просит одна из сторон судебного процесса.

Прокурор подчеркнул, что запрет не распространяется на место строительства здания музея, поскольку там убийств майдановцев не было и, соответственно, следствию оно не интересно.

4 июля 2018 года директор будущего Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что департамент спецрасследований ГПУ запретил строить музей и мемориал на Институтской.

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Теги: музей Революции достоинства, музей майдана, сергей горбатюк, небесная сотня, институтская
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