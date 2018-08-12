На борту задержанного в Херсоне судна находятся 12 моряков из РФ

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова поговорила с капитаном российского танкера, задержанного в Херсонском порту

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На борту задержанного в Херсонском порту российского танкера "Механик Погодин" находятся 12 российских моряков. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова телеканалу 112.

"Он (капитан судна - ред.) читал, что написала Москалькова (российский омбудсмен Татьяна Москалькова - ред.) на сайте, и подтвердил эту информацию", - сказала она.

Ранее Москалькова заявила, что на корабле находятся 12 российских моряков, они не покидали судна, у них есть продукты, вода и медикаменты.

Денисова сообщила также, что капитан танкера попросил общаться по поводу ареста с пресс-службой собственника судна.

"Я говорила с капитаном, я выяснила обстоятельства, как они там себя чувствуют. Он сказал, что это неизвестный телефон и он не может разговаривать, поэтому предложил, чтобы эти разговоры были через пресс-службу владельца судна. Но все же я спросила, хотите ли вы с кем-то встретиться, нужна ли помощь. Он сказал: "Нет", - рассказала омбудсмен.

Москалькова до этого просила Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне "Механика Погодина".

В пятницу сообщалось, что сотрудники главного управления СБУ в аннексированном Россией Крыму обнаружили судно судно Mekhanik Pogodin (IMO 9598397) под флагом РФ, принадлежащее российской компании, которая входит в санкционный список СНБОУ.