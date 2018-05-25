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25.05.2018, 22:09

НАТО будет поддерживать Украину, несмотря на требование Венгрии

НАТО будет поддерживать Украину, несмотря на требование Венгрии - Фото
Флаг НАТО

Будапешт инициировал пересмотр программ поддержки НАТО для Украины

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Североатлантический альянс не планирует прекращать поддержку Украины, как того требует правительство Венгрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правительство Венгрии направило письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с инициативой пересмотреть программы поддержки Украины. Однако НАТО не имеет планов сворачивать поддержку Киева.

"НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, и не имеет планов что-то менять в этом", - сообщили источники DW в альянсе.

Венгрия официально инициировала в Североатлантическом альянсе пересмотр всех программ поддержки Украины. Документ "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. В нем венгерское правительство заявляет, что "реформирование Украины провалилось", и подчеркивает, что Украина не достигла успеха "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Кроме того, в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

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Теги: нато, Венгрия
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