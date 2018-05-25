НАТО будет поддерживать Украину, несмотря на требование Венгрии

Североатлантический альянс не планирует прекращать поддержку Украины, как того требует правительство Венгрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Правительство Венгрии направило письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с инициативой пересмотреть программы поддержки Украины. Однако НАТО не имеет планов сворачивать поддержку Киева.
"НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, и не имеет планов что-то менять в этом", - сообщили источники DW в альянсе.
Венгрия официально инициировала в Североатлантическом альянсе пересмотр всех программ поддержки Украины. Документ "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. В нем венгерское правительство заявляет, что "реформирование Украины провалилось", и подчеркивает, что Украина не достигла успеха "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Кроме того, в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".