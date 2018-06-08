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08.06.2018, 23:19

Незаконно осужденный в России Станислав Клых объявил голодовку

Незаконно осужденный в России Станислав Клых объявил голодовку - Фото
Станислав Клых

О решении украинца сообщил его матери адвокат

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Незаконно осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на мать политзаключенного.

Мать Клыха сказала, что 7 июня общалась с адвокатом, и тот сообщил, что Станислав тоже объявил голодовку.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня он попал в медсанчасть. 7 июня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает, и других узников путинского режима.

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Теги: голодовка, станислав клых
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