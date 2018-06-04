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04.06.2018, 17:07

Незаконный приговор Сущенко: МИД требует освободить украинца

Незаконный приговор Сущенко: МИД требует освободить украинца - Фото
сущенко

Украинское дипломатическое ведомство выразило протест из-за приговора журналисту

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с незаконным приговором украинскому журналисту Роману Сущенко и требует освободить его. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Выражаем протест РФ по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело", - написала она.

Также Беца добавила, что Украина требует освободить украинского журналиста. 

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд сегодня вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.

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Теги: роман сущенко, политзаключенный, приговор сущенко, укринформ
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