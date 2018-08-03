Никто не пойдет захватывать Лавру - Филарет об имуществе УПЦ МП

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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Патриарх Филарет пояснил, что имущество УПЦ МП уже принадлежит не церкве как таковой, а в первую очередь общинам

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Никакого насилия после признания единой украинской православной церкви не будет и имущество УПЦ МП захватывать никто не намерен. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет после своих слов о том, что у Московского патриархата нет собственности в Украине.

Филарет подчеркнул, что "захватывать Лавру" никто не пойдет - это провокация.

По его словам, храмы и имущество принадлежат общинам, парафиям, которые входят в структуру патриархата. И у общин есть право свободно перейти в другой патриархат и имущество тоже переходит вместе с ними.

"Мы на деле показали, что сами против насилия в вопросе Лавры и тех, кто хочет совершать насилие якобы в пользу Украинской церкви, - мы разоблачаем и осуждаем", - сказал патриарх.

Ариепископ УПЦ КП Евстратий Зоря в комментарии также заявил, что заголовки в СМИ, что "УПЦ заберет у Московского патриархата всю недвижимость" неправдивые и таких слов Филарет сказать не мог.

Патриарх в интервью ранее сказал, что после признания единой украинской православной церкви все храмы, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ КП. Он отмечал, что собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Раньше патриарх говорил, что десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.