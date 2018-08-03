Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 10:11

Никто не пойдет захватывать Лавру - Филарет об имуществе УПЦ МП

Никто не пойдет захватывать Лавру - Филарет об имуществе УПЦ МП - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

Патриарх Филарет пояснил, что имущество УПЦ МП уже принадлежит не церкве как таковой, а в первую очередь общинам

Реклама
Реклама

Никакого насилия после  признания единой украинской православной церкви не будет и имущество УПЦ МП захватывать никто не намерен. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет после своих слов о том, что у Московского патриархата нет собственности в Украине.

Филарет подчеркнул, что "захватывать Лавру" никто не пойдет - это провокация.

По его словам, храмы и имущество принадлежат общинам, парафиям, которые входят в структуру патриархата. И у общин есть право свободно перейти в другой патриархат и имущество тоже переходит вместе с ними. 

"Мы на деле показали, что сами против насилия в вопросе Лавры и тех, кто хочет совершать насилие якобы в пользу Украинской церкви, - мы разоблачаем и осуждаем", - сказал патриарх.

Ариепископ УПЦ КП Евстратий Зоря в комментарии также заявил, что заголовки в СМИ, что "УПЦ заберет у Московского патриархата всю недвижимость" неправдивые и таких слов Филарет сказать не мог. 

Патриарх в интервью ранее сказал, что после признания единой украинской православной церкви все храмы, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ КП. Он отмечал, что собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. 

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Раньше патриарх говорил, что десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: упц кп, упц мп, имущество, Патриарх Филарет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Мекку стекаются паломники: ради хаджа прибыли уже 600 тысяч
Мир В Мекку стекаются паломники: ради хаджа прибыли уже 600 тысяч
У Московского патриархата нет собственности в Украине - Филарет
Политика У Московского патриархата нет собственности в Украине - Филарет
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 