"Ограничивает": Трамп остался не доволен оборонным бюджетом США

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США Дональд Трамп, в частности, раскритиковал те положения, которые касаются России и аннексированного Крыма

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Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2019 год на нужды национальной обороны, а через несколько часов в письменном заявлении выразил свои замечания. Об этом сообщает Голос Америки.

Под критику американского президента попали четыре из восьми положений законопроекта, которые касаются России. Это положение, которое запрещает финансировать любые проекты, где допускается признание права России на Крым, и запрещается военное сотрудничество с Россией, пока она не выведет свои войска из Украины.

Также Трампу не понравилось требование к его администрации отчитываться за принятые меры в ответ на нарушение Россией соглашения об Открытом небе и давать отчеты по новому соглашению по ядерному оружию START.

Всего у президента США есть замечание по 52 положениям закона - в них, как считает Трамп, попытка ограничить его полномочия по проведению международной политики.

Этот закон предусматривает выделение Министерству обороны США $250 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.