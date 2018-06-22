Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда

Андрей Парубий

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21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что подписал закон Украины №8497 о создании Высшего Антикоррупционного суда. Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - написал Парубий.

21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов.

Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находиться в Киеве. Кабинету министров Рада поручает профинансировать его создание.

По новой процедуре президент после консультаций с Высшим советом правосудия подает проект закона о создании суда в парламент на утверждение. Раньше такое решение утверждалось указом президента.