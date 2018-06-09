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09.06.2018, 11:23

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Теперь закон должен подписать президент Петр Порошенко

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с главами парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдавии Андриан Канду, сообщает Укринформ.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

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Теги: антикоррупционный суд, андрей парубий, закон, подпись
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