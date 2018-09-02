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02.09.2018, 16:41

Пауэр: Генсек НАТО и Порошенко провели Маккейна рядом не случайно

Пауэр: Генсек НАТО и Порошенко провели Маккейна рядом не случайно - Фото
Фото: пресс-служба АП

Экс-постпред США в ООН Саманта Пауэр считает, что такое размещение Столтенберга и Порошенко на похоронах Джона Маккейна - его послание США и РФ

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Генерельный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко на похоронах Джона Маккейна стояли рядом не просто так - это было послание покойного сенатора президентам Соединенных Штатов и России. Об этом заявила экс-постпред США в ООН Саманта Пауэр в Twitter.

"Конечно, не случайно, что Джон Маккейн, который планировал каждую деталь сегодняшней памятной церемонии, пригласил президента Украины Петра Порошенко и поставил его около Йенса Столтенберга, главы НАТО", - считает она. 

Также Пауэр уверена, что это является "прощальным посланием" президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу: "Америка остается с нашими друзьями и союзниками".

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Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

1 августа президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.

2 сентября сообщалось, что в Вашингтоне президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

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Теги: петр порошенко, США, йенс столтенберг, джон маккейн, похорон маккейна, саманта пауэр
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