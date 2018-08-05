"Печальное зрелище": Путин незаконно посетил оккупированный Крым

Владимир Путин (фото - скриншот видео)

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Президент РФ в Херсонесе пообщался с танцовщиками и настоятелем Владимирского собора

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Президент РФ Владимир Путин во временно оккупированном Крыму 4 августа посетил вечер-открытие второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

По информации пресс-службы президента России, фестиваль пройдет 10–12 августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

Путин присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот". По окончании концерта он пообщался с артистами и поинтересовался, когда артисты приехали в Крым.

Президент РФ также обсудил с зампредседателя правительства России Ольгой Голодец и так называемым губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин сказал: "Печальное зрелище".

Он также побывал во Владимирском соборе, расположенном на территории Херсонеса.



Оккупацию Крыма войсками армии РФ без опознавательных знаков и проведение фейкового "референдума" о присоединении к РФ хозяин Кремля назвал проявлениями демократии, добавив, что "нет таких условий и быть не может", чтобы полуостров вернули Украине.

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