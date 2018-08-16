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16.08.2018, 22:18

Перед офисом Медведчука вывесили портрет Стуса: видео

Перед офисом Медведчука вывесили портрет Стуса: видео - Фото
Фото: Анатолий Сирык

Возле офиса СДПУ(о) появились надписи "Свобода Сенцову" и "Вате торба",

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В Киеве сегодня прошла акция недалеко от офиса СДПУ(о) "#МедведчукМиНеЗабули!". Об этом сообщает Укринформ.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Они разместили портрет Василия Стуса повесили перед офисом СДПУ(о). На нем - годы жизни поэта и надпись «#МедведчукМиНеЗабули!» .

"Мы бы хотели напомнить, что это человек, который пытался убить все украинское уже давно", - отметил участник акции Назарий Кравченко, напомнив, что именно Виктор Медведчук был адвокатом Стуса.

По словам участника Кравченко, это уже вторая акция под офисом СДПУ(о). Тогда активисты сделали надписи на асфальте перед офисом партии "Свободу Сенцову", но их, как он утверждает, закрасили.

Сегодня появились надписи "Свобода Сенцову", "Вате торба", чтобы напомнить о заложниках Кремля.

На акцию в футболке с портретом Сенцова пришла и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Я думаю, что это наш долг как граждан Украины поддерживать других граждан, которые сейчас являются пленниками Кремля", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что Минздрав каждый день пишет по нескольку писем в международные организации, чтобы получить разрешение на посещение украинских заложников и ознакомиться с состоянием их здоровья.

Сын Василия Стуса Дмитрий отказался сотрудничать со съемочной группой. Дмитрий Стус заявил, что создатели фильма нарушили все договоренности с ним.

Скандал возник вокруг фильма "Птица души" о Василие Стусе, который снимает режиссер Роман Бровко по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова. Из фильма вырезали части сценария, в частности те, в которых фигурировал Виктор Медведчук - адвокат Стуса, а сейчас проророссийский политический деятель.

Как известно, Медведчук на суде выполнял функцию "второго прокурора" и не защищал подсудимого, а подтвердил обвинение.

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Теги: Супрун Ульяна, виктор медведчук, Олег Сенцов
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