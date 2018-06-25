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25.06.2018, 14:16

Перед выборами РФ попытается дестабилизировать Украину - Климкин

Перед выборами РФ попытается дестабилизировать Украину - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы украинского МИД, речь идет не только о пропаганде и кибербезопасности, речь идет обо всем

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Перед выборами Россия будет пытаться тотально дестабилизировать Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Климкин отметил, что вопрос попытки вмешательства во внутренние дела Украины и тотальной дестабилизации накануне выборов, он будет обсуждать с министром иностранных дел Дании в Копенгагене на инвестиционной конференции.

Климкин отметил, что о таких угрозах говорил с министрами иностранных дел стран большой семерки и работа продолжается с министрами многих стран ЕС.

"Речь идет не только о пропаганде и кибербезопасности, речь идет обо всем. Нам нужно эффективное сотрудничество со всеми нашими союзниками", - сказал он.

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Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а очередные выборы в Верховную Раду - 27 октября 2019 года.

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Теги: вмешательство в выборы, Россия, выборы, павел климкин
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