Телепередача, где Тимошенко обвинила Порошенко, уходит из эфира

Юлия Тимошенко в эфире программы "Доброго ранку, Країно!" (фото - скриншот видео)

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Национальная общественная телерадиокомпания пожаловалась на нарушения в контенте ООО Эра-Медиа, выпускающего телепрограмму "Доброго ранку, Країно!"

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Телепередача на канале UA:Перший, в эфире которой лидер Батькивщины Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в якобы желании развязать "большую войну" в Донбассе, будет закрыта на фоне "неоднократных нарушений стандартов". Соответствующее заявление Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) опубликовано на ее сайте.

Общественный вещатель утверждает, что утренняя телепрограмма "Доброго ранку, Країно!" – это собственный продукт ООО Эра-Медиа, который выходит на UA:Перший по договору между двумя компаниями.

Как отмечает НОТУ, договор не позволяет ей вмешиваться в "творческий процесс" команды Эры. Ввиду этого вещатель подчеркивает, что "никоим образом не согласовывал приглашение для интервью Юлии Тимошенко и не влиял на выбор тем для обсуждения".

При этом НОТУ якобы неоднократно фиксировала нарушение стандартов в контенте Эры – "манипуляции фактами, подачу собственных мнений как фактов, безосновательные обобщения, неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии ненадлежащего качества" и др.

Вещатель заявляет, что еще 5 и 7 июня 2018 года уведомил Эру о прекращении договора о создании программы "Доброго ранку, Країно!" и его действие заканчивается 10 июля 2018-го.

5 июля Тимошенко заявила, что Порошенко якобы вынашивает "крайне опасный план" по срыву выборов президента путем эскалации войны в Донбассе и введения в Украине военного положения.