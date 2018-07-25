Помпео жестко высказался насчет аннексии Крыма

Майк Помпео (фото - Getty Images)

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США требуют восстановления территориальной целостности Украины

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Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Об этом говорится в декларации о непризнании аннексии Крыма, которая 25 июля была опубликована администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео, передает The Associated Press.

Помпео сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и требуют восстановления территориальной целостности Украины.

В декларации отмечается, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию Крыма.

Помпео напомнил, что в 1940 году США отказались признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Соответствующая декларация была подписана и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом.

Американскую декларацию о непризнании аннексии Крыма приветствовал глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter: "Горячо приветствую декларацию госсекретаря Помпео о непризнании российской аннексии Крыма - решительный голос в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии. Союзники по-прежнему солидарны с Украиной".

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.