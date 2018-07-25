Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 23:15

Помпео жестко высказался насчет аннексии Крыма

Помпео жестко высказался насчет аннексии Крыма - Фото
Майк Помпео (фото - Getty Images)

США требуют восстановления территориальной целостности Украины

Реклама
Реклама

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Об этом говорится в декларации о непризнании аннексии Крыма, которая 25 июля была опубликована администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео, передает The Associated Press.

Помпео сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и требуют восстановления территориальной целостности Украины.

В декларации отмечается, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию Крыма.

Помпео напомнил, что в 1940 году США отказались признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Соответствующая декларация была подписана и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом.

Американскую декларацию о непризнании аннексии Крыма приветствовал глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter: "Горячо приветствую декларацию госсекретаря Помпео о непризнании российской аннексии Крыма - решительный голос в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии. Союзники по-прежнему солидарны с Украиной".

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 25.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: аннексия Крыма, Майкл Помпео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Транспортный поток в Крым сократился в два раза - погранслужба
Политика Транспортный поток в Крым сократился в два раза - погранслужба
Москва пиарится на польских детях, обеляя аннексию Крыма - СМИ
Политика Москва пиарится на польских детях, обеляя аннексию Крыма - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 