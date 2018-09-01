Порошенко - крымчанам: Мы вас никому не отдадим

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Президент Украины напомнил, что аншлюсы не бывают долговечными

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Президент Украины Петр Порошенко заверил, что Украина работает над освобождением жителей и возвращением территорий. Об этом он сообщил в телеобращении на 5 канале сегодня, 1 сентября.

"Хочу заверить: каждый день Украина и украинцы, мы думаем про вас. Мы ценим вашу преданность Украине даже под дулами автоматов, невзирая на издевательства оккупантов. Я лично очень взволнован вашей смелостью – рассказывать о любви к Украине на камеры. Я на всю жизнь запомнил, как меня в Краматорске и Мариуполе спрашивали: "А вы нас не оставите? Вы отсюда не уйдете?». Я тогда твердо пообещал, что мы будем бороться за каждую пядь нашей земли", – сказал глава государства.

Президент напомнил, что аншлюсы не бывают долговечными и подчеркнул, что Крым – это Украина.

"Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы украинский флаг, украинский герб, украинская власть вернулись на все оккупированные земли. Я и вся Украина – вместе с вами. Мы вас никогда не оставим. Никогда и никому не отдадим", – подчеркнул Петр Порошенко.

По данным Крымской правозащитной группы, оккупационные власти Крыма принуждают граждан получать российское гражданство. Тех, кто отказывается это делать, штрафуют или депортируют.

Отказывающимся от российского гражданства инкриминируют статью 18.8 КоАП РФ “Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации”.