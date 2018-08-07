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07.08.2018, 22:46

Порошенко и Манафорт: в АП прокомментировали сообщение NBC

Порошенко и Манафорт: в АП прокомментировали сообщение NBC - Фото
Пол Манафорт Фото: скриншот с видео

Команда Порошенко никогда не сотрудничала с Манафортом, заявили в Администрации президента

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В Администрации президента Украины прокомментировали слова бывшего партнера политтехнолога Пола Манафорта Рика Гейтса о том, что Манафорт якобы участвовал в президентской кампании Петра Порошенко в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба АП.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались", - заявили в пресс-службе.

7 августа на заседании суда Гейтс заявил, что Манафорт помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года."Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией Оппозиционного блока перед парламентскими выборами в октябре 2014 года. Компания также ассистировала Петру Порошенко", - сообщило NBC.

31 июля сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в интервью российской службе Голоса Америки, что он получал предложения о сотрудничестве от экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, а сейчас подсудимого в США Пола Манафорта. По совокупности обвинений Манафорту грозит 305 лет тюрьмы. Прокуроры утверждают, что украинские олигархи заплатили 

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Теги: Рик Гейтс, петр порошенко, пол манафорт
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