Порошенко: Освобождение узников Кремля требует активных действий

Петр Порошенко

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Президент призвал мир реагировать на действия РФ по отношению к политзаключенным так же, как на отравление Скрипалей

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Президент Петр Порошенко заявил, что мировое сообщество должно отреагировать решительными действиями на заключение в России украинцев по политическим мотивам, а не ограничиваться только заявлениями. Об этом он написал в Facebook.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных ответных действий, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал президент.

В то же время он выразил благодарность «за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, касающегося украинских узников Кремля».

28 июня ПАСЕ поддержала резолюцию об украинских политических заключенных в России и в аннексированном ею Крыму, в котором призвала Россию безотлагательно освободить всех украинских политзаключенных и уважать их права.