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02.08.2018, 14:31

Порошенко отменил скандальную поправку в закон об антикорсуде

Порошенко отменил скандальную поправку в закон об антикорсуде - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Поправка-лазейка для коррупционеров, которую обнаружили представители общественных организаций, отменена: сегодня подписан соответствующий закон

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Президент Петр Порошенко подписал закон, которым апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Антикоррупционного суда. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

В целом, подписание правок в закон о судоустройстве и статусе судей позволяет обеспечить старт работы и функционирование антикорсуда.

"Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс (судей антикорсуда, - ред.)", - отметил Порошенко.

Закон решает вопросы организации деятельности суда и гарантий деятельности судей. Предусмотрена детализация деятельности палат высших специализированных судов, а также закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты антикорсуда.

Президент призвал МИД "в максимально короткие сроки" обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

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7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

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Теги: коррупция, антикоррупционный суд, петр порошенко, подписание
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