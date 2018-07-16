Порошенко: Украина будет защищаться, даже если остается одна

Петр Порошенко Фото: president.gov.ua

commenthover

Ради собственной безопасности страна может игнорировать требования мирового сообщества, считает президент

Реклама

Реклама

Украина продолжит защищать свою территорию, даже если лишится поддержки мирового сообщества. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова.

"Мы готовы и будем защищать нашу землю даже если останемся одни, без международной поддержки. Для этого мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные силы Украины", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что государство должно самостоятельно заботиться о своей безопасности. И ради собственной безопасности - может игнорировать требования мирового сообщества. Такое мнение Порошенко высказал, напомнив о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на защиту от агрессии.

"Разве осмелился бы кто-нибудь напасть на нас, если бы у нас было ядерное оружие?" - задал вопрос президент.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия предусматривает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отказ от экономического давления, применения ядерного оружия или обычных вооруженных сил против Украины со стороны всех стран, его подписавших, а также противодействие подобным действиям третьей стороны. Документ был подписан в декабре 1994 года президентом Украины Леонидом Кучмой, президентом России Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьером Великобритании Джоном Мейджором.