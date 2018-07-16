Порошенко: Украина будет защищаться, даже если остается одна

Украина продолжит защищать свою территорию, даже если лишится поддержки мирового сообщества. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова.
"Мы готовы и будем защищать нашу землю даже если останемся одни, без международной поддержки. Для этого мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные силы Украины", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что государство должно самостоятельно заботиться о своей безопасности. И ради собственной безопасности - может игнорировать требования мирового сообщества. Такое мнение Порошенко высказал, напомнив о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на защиту от агрессии.
"Разве осмелился бы кто-нибудь напасть на нас, если бы у нас было ядерное оружие?" - задал вопрос президент.
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия предусматривает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отказ от экономического давления, применения ядерного оружия или обычных вооруженных сил против Украины со стороны всех стран, его подписавших, а также противодействие подобным действиям третьей стороны. Документ был подписан в декабре 1994 года президентом Украины Леонидом Кучмой, президентом России Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьером Великобритании Джоном Мейджором.