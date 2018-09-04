Посол Украины о Северном потоке-2: Германия ничего нам не должна

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

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Реальность такова, что есть объективные вещи, на которые мы не всегда можем повлиять, и Nord Stream 2 — из таких, сказал дипломат Андрей Мельник

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Немного по-детски "кричать о зраде" из-за того, что экономические интересы Украины не совпадают с немецкими по газопроводу Северный поток-2. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет Левый берег.

"В Украине царит несколько истерическое настроение по СП-2 и потенциальной "измене" со стороны Германии. Но давайте откровенно. Во-первых, ФРГ нам ничем не обязана: еще 5 (и тем более 10) лет назад у нас вообще не было серьезных тем, по которым Берлин с нами бы считался. Наши двусторонние отношения были формальными", - сказал он.

Сейчас есть четкая поддержка Берлином Украины - это принципиальная, со слов дипломата, позиция ФРГ, "а не только акт доброй воли или симпатий". "К тому же, она отвечает и собственным интересам ФРГ", - уточнил он.

По словам посла, украинцам нужно быть более рассудительными в этом плане и "принимать реальность, как она есть", особенно с учетом того, что вопрос целесообразности антироссийских санкций в Германии "никогда не имел многих сторонников".

"СП-2, к сожалению для нас, относится к той категории, где наш реальное влияние ограничено <...> Наш главный аргумент: если не будет украинского транзита - исчезнет сдерживающий фактор и риск войны возрастет. А если Меркель четко сказала, что транзитная роль Украины будет сохранена, то я верю, что это так и будет", – рассказал Мельник.

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны Балтии, Польша, Дания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а в мае началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. В конце июля в ФРГ стартовала укладка первых труб, в начале августа - и на Балтийском море. Разработан маршрут газопровода в обход Дании.

США готовят санкции.