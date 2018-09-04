Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 11:29

Посол Украины о Северном потоке-2: Германия ничего нам не должна

Посол Украины о Северном потоке-2: Германия ничего нам не должна - Фото
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Реальность такова, что есть объективные вещи, на которые мы не всегда можем повлиять, и Nord Stream 2 — из таких, сказал дипломат Андрей Мельник

Реклама
Реклама

Немного по-детски "кричать о зраде" из-за того, что экономические интересы Украины не совпадают с немецкими по газопроводу Северный поток-2Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет Левый берег.

"В Украине царит несколько истерическое настроение по СП-2 и потенциальной "измене" со стороны Германии. Но давайте откровенно. Во-первых, ФРГ нам ничем не обязана: еще 5 (и тем более 10) лет назад у нас вообще не было серьезных тем, по которым Берлин с нами бы считался. Наши двусторонние отношения были формальными", - сказал он.

Сейчас есть четкая поддержка Берлином Украины - это принципиальная, со слов дипломата, позиция ФРГ, "а не только акт доброй воли или симпатий". "К тому же, она отвечает и собственным интересам ФРГ", - уточнил он.

По словам посла, украинцам нужно быть более рассудительными в этом плане и "принимать реальность, как она есть", особенно с учетом того, что вопрос целесообразности антироссийских санкций в Германии "никогда не имел многих сторонников".

"СП-2, к сожалению для нас, относится к той категории, где наш реальное влияние ограничено <...> Наш главный аргумент: если не будет украинского транзита - исчезнет сдерживающий фактор и риск войны возрастет. А если Меркель четко сказала, что транзитная роль Украины будет сохранена, то я верю, что это так и будет", – рассказал Мельник.

Читайте также: Северный поток-2. Что это за проект и чем он опасен для Украины

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГФинляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны БалтииПольшаДания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а в мае началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. В конце июля в ФРГ стартовала укладка первых труб, в начале августа - и на Балтийском мореРазработан маршрут газопровода в обход Дании.

 США готовят санкции.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: берлин, газпром, северный поток-2, газопровод, андрей мельник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Национальная безопасность и широко закрытые глаза
Мнение Национальная безопасность и широко закрытые глаза
"Стыд": Аслунд описал позицию властей Германии по газовой войне
Политика "Стыд": Аслунд описал позицию властей Германии по газовой войне
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 