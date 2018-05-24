Правки в закон об антикорсуде остались обсуждать 100 депутатов

Верховная Рада

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На данный момент депутаты прошли больше 1100 поправок к законопроекту

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К концу сегодняшнего дня правки к законопроекту об Антикоррупционном суде остались рассматривать до ста депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На данный момент депутаты прошли больше 1100 поправок к законопроекту. Выйти на голосование сегодня они не успеют, передает корреспондент.

В конце утреннего пленарного заседания спикер парламента Андрей Парубий констатировал, что Рада не успеет завершить сегодня рассмотрение во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и принять решение.

По состоянию на 13:00 депутаты рассмотрели 536 из 1927 поправок к проекту.

Ранее Парубий заявлял, что Верховная Рада сможет проголосовать за законопроект об Антикоррупционном суде во втором чтении не позднее четверга, 24 мая.