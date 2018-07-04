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04.07.2018, 07:12

Правозащитники рассказали, где нашли политзаключенного Клыха

Правозащитники рассказали, где нашли политзаключенного Клыха - Фото
Станислав Клых (фото -svoboda.org)

По словам адвоката, Станислава Клыха нашли в тюремной психбольнице в Магнитогорске под воздействием успокоительных препаратов

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Украинский политзаключенный Станислав Клых находится в областной психиатрической тюремной больнице Магнитогорска РФ. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

"Станислав Клых нашелся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня"- отметила она.

По ее словам, Клых чувствует себя лучше. "Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июня его сознание было спутано, речь "плыла", образы зашкаливали и казались Роману "фантазийно-бредовыми", то Екатерина нашла его более спокойным и разумным", - сказала Щур.

Она уточнила, что у адвоката  сложилось впечатление, что Клых находится под воздействием успокоительных препаратов. "Да и сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки". Он попросил сменить камеру, его слишком тесная. Пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, едва дав прочитать, на прогулки водят редко", - отметила Щур.

10 ноября 2017 года сообщалось, что состояние здоровья Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

В октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщала, что его пытали при задержании и во время предварительного следствия и это сказалось на его психическом здоровье.

Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны".

С 8 июня 2018 года он объявил голодовку.

 

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Теги: станислав клых, татьяна щур
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