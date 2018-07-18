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18.07.2018, 15:28

Пресс-служба Кремля исказила слова Путина о "референдуме" в Крыму

Пресс-служба Кремля исказила слова Путина о "референдуме" в Крыму - Фото

В Кремле исказили смысл сказанного президентом РФ на пресс-конференции в Хельсинки

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Пресс-служба Кремля в стенограмме выступления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Хельсинки, исказила его заявление о псевдореферендуме в Крыму.

Путин тогда заявил: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН".

В стенограмме же, опубликованной на сайте Кремля, второе в этом предложении местоимение "мы", указывающее на субъект действия, то есть фактически на руководство РФ как организатора "референдума", пропущено.

"Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии…", - говорится в стенограмме.

Незаконный референдум в захваченном российскими войсками Крыму состоялся 16 марта 2014 года. Он не признается Украиной и большинством стран мира. До этого российская власть всегда настаивала на том, что "референдум" провели сами жители Крыма, отрицая свое участие в его организации.

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Теги: владимир путин, Крым, референдум, хельсинки, стенограмма
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