Путин присвоил трем полкам армии РФ названия украинских городов

Иллюстративное фото: instagram.com/mil_ru

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Также ряду частей армии страны-агрессора присвоены почетные наименования, происходящие от названий городов Беларуси и столицы Польши

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Президент России Владимир Путин присвоил трем частям армии государства-агрессора названия украинских городов – Львова, Нежина и Житомира. Соответствующие указы хозяина Кремля от 30 июня 2018 года опубликованы на официальном портале правовой информации РФ, сообщает РБК.

Согласно документам, почетные наименования присвоены "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

По приказу Путина 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк – "гвардейский Нежинский".

Отмечается, что названия Львова, Нежина и Житомира включены в почетные наименования полков "в память об участии" этих частей в составе Красной армии в освобождении этих городов во время Второй мировой войны.

Также ряду частей российской армии присвоены почетные наименования, происходящие от названий городов Беларуси – Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), а также названия столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).

В июле 2017 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия разместила на границе с Украиной три мотострелковые дивизии, которые предназначены для быстрых наступательных действий.