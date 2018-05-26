Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.05.2018, 04:23

Путин опасается расширения НАТО: Завтра Украину тоже туда включат

Путин опасается расширения НАТО: Завтра Украину тоже туда включат - Фото
Владимир Путин (фото - kremlin.ru)

Президент страны-агрессора обеспокоен тем, что НАТО все ближе к российским границам

Реклама
Реклама

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят близи российской границы военное оборудование. Об этом он заявил на полях Петербургского международного форума, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Согласно сообщению, Путин опасается, что расширение НАТО может представлять угрозу для России и призвал западные страны не переходить "красную линию" в отношениях с РФ. 

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", - заявил он.

25 мая на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не отменит антироссийских санкций без прогресса в Украине.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 26.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, нато, североатлантический альянс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Как украинские бойцы на учениях НАТО оборонялись в городе: видео
Проишествия Как украинские бойцы на учениях НАТО оборонялись в городе: видео
ВСУ на учениях НАТО сыграли роль "плохих" в городском бою: видео
Проишествия ВСУ на учениях НАТО сыграли роль "плохих" в городском бою: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 