Владимир Путин (фото - kremlin.ru)

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Президент страны-агрессора обеспокоен тем, что НАТО все ближе к российским границам

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Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят близи российской границы военное оборудование. Об этом он заявил на полях Петербургского международного форума, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Согласно сообщению, Путин опасается, что расширение НАТО может представлять угрозу для России и призвал западные страны не переходить "красную линию" в отношениях с РФ.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", - заявил он.

25 мая на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не отменит антироссийских санкций без прогресса в Украине.