Путин угрожал Порошенко "раздавить" украинские войска - Олланд

Франсуа Олланд (фото - Getty Images)

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Экс-президент Франции поделился воспоминаниями о переговорах в Минске в 2015 году

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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко угрожал последнему "окончательно раздавить" украинские войска в Донбассе. Об этом говорится в мемуарах Олланда, цитаты из которых публикует Тиждень.

"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так было разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.

При этом, по его словам, Порошенко "неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели".

Олланд пишет, что на переговорах Путин отрицал свою прямую связь с главарями сепаратистов, говорил, что не может за них решать. Однако позже вышел позвонить, вернулся через 4 минуты и "сообщил, что сепаратисты - те самые, о которых он говорил утром, что, мол, их не знает, - согласны».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили приглашение французской стороны на празднование годовщины окончания Первой мировой войны, которое планируется в ноябре 2018 года во Франции.