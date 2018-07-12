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12.07.2018, 16:58

Рада исправила закон об антикоррупционном суде

Рада исправила закон об антикоррупционном суде - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Эта редакция правки полностью соответствует требованиям МВФ, отметил депутат Сергей Алексеев

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За изменения в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об антикоррупционном суде 7441 во втором чтении и в целом проголосовали 254 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Депутаты поддержали правку, по которой апелляция на решения, принятые до создания антикоррупционного суда, подается в апелляционную палату антикоррупционного суда.

"Эта редакция правки полностью соответствует требованиям МВФ", - сообщил, представляя окончательную редакцию документа, депутат Сергей Алексеев.

Он отметил, что таким образом парламент вернулся к редакции предложенной президентом в первом чтении проекта закона о Высшем антикоррупционном суде.

Эту норму ранее призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она якобы соответствует заключениям экспертов "Венецианки". 

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Теги: антикоррупционный суд, МВФ, апелляция, правка
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