Рада исправила закон об антикоррупционном суде

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Эта редакция правки полностью соответствует требованиям МВФ, отметил депутат Сергей Алексеев

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За изменения в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об антикоррупционном суде 7441 во втором чтении и в целом проголосовали 254 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Депутаты поддержали правку, по которой апелляция на решения, принятые до создания антикоррупционного суда, подается в апелляционную палату антикоррупционного суда.

"Эта редакция правки полностью соответствует требованиям МВФ", - сообщил, представляя окончательную редакцию документа, депутат Сергей Алексеев.

Он отметил, что таким образом парламент вернулся к редакции предложенной президентом в первом чтении проекта закона о Высшем антикоррупционном суде.

Эту норму ранее призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она якобы соответствует заключениям экспертов "Венецианки".