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12.07.2018, 18:33

Рада не смогла обновить ЦИК

Рада не смогла обновить ЦИК - Фото
Центризбирком

Лидер фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что фракция готова отказаться от своего кандидата Ольги Лотюк

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Несмотря на предложение БПП убрать из списка одного из своих кандидатов, депутаты не стали рассматривать вопрос обновления ЦИК, передает корреспондент LIGA.net.

Лидер фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что фракция готова отказаться от своего кандидата Ольги Лотюк, чтобы осталось 13 претендентов на 13 вакансий.

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак заявил, что в таком случае за ЦИК можно голосовать, но потребовать принять в первом чтении проект закона, на котором настаивают собственники машин на еврономерах.

Лидер фракции Олег Березюк отметил, что ЦИК нужно менять сегодня.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент должен внести обновленный список кандидатов, а представитель Батьківщини Сергей Власенко отметил, что именно президент должен отозвать одну из кандидатур.

Спикер Андрей Парубий заявил, что за три дня до голосования аппарат Рады должен предупредить действующих членов ЦИК и кандидатов в члены ЦИК о том, что вопрос переизбрания будет рассматриваться в парламенте. "Любое нарушение процедуры даст основание подать в суд и отменить назначение новых членов ЦИК", - сказал он.

Парубий предложил депутатам продолжить консультации и закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

Ранее Артур Герасимов заявил, что для того, чтобы разблокировать процесс назначения нового состава Центризбиркома, который застопорился из-за того, что депутаты не могут 14 кандидатов усадить в 13 кресел, БПП не против отозвать одного из своих представителей.

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Теги: Артур Герасимов, рада, максим бурбак, цик
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