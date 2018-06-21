Рада приняла закон о нацбезопасности: курс на ЕС и НАТО

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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При доработке законопроекта народные депутаты учли предложения западных партнеров Украины

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Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности, который регулирует создание условий для адаптации сектора безопасности Украины к стандартам Североатлантического альянса. "За" документ №8068 во втором чтении и в целом проголосовали 248 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

По этому закону, интеграция в ЕС и НАТО является одним из фундаментальных интересов страны.

Определено, что в состав сектора безопасности и обороны входят Минобороны, ВСУ, Спецслужба транспорта, МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, ГСЧС, Миграционная служба, СБУ, Управление госохраны, Госслужба спецсвязи, аппарат СНБО и органы разведки.

Госполитику по вопросам безопасности в военной сфере формирует и реализует Минобороны. Министр обороны назначается парламентом по представлению президента из числа гражданских лиц.

Финансирование сектора безопасности и обороны составляет не меньше 5% планового ВВП (из них не меньше 3% выделяется на силы обороны).

Предусмотрен гражданский контроль за сектором обороны, который может быть ограничен только законом о государственной тайне. При этом контроль за засекреченными аспектами могут осуществлять депутаты с доступом к гостайне.

Законом также определяются полномочия СБУ, среди которых больше не будет борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Контроль над СБУ будет осуществлять парламент.

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Ожидается, что президент Петр Порошенко подпишет закон до старта саммита Украина-НАТО в июле.