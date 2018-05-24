Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.05.2018, 13:16

MH17 сбил Бук 53-й бригады ПВО РФ из Курска - следствие

MH17 сбил Бук 53-й бригады ПВО РФ из Курска - следствие - Фото
Скриншот из видео: перевозка ЗРК Бук в Торезе

Совместная следственная группа, которая выясняет причины крушения пассажирского лайнера в июле 2014 года над Донбассом, обнародовала свои выводы

Реклама
Реклама

Пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска. К такому выводу пришли эксперты совместной следственной группы (JIT), о чем было объявлено сегодня на пресс-конференции в Нидердландах.

Именно эта пусковая установка ЗРК Бук максимально совпадает по признакам (бортовые номера, а также отметка центра тяжести, которую наносят при перевозке грузов - она меняется от марша к маршу) с той, из которой был сбит самолет, сообщил глава уголовного департамента полиции Нидерландов Вильберто Поллисен.

Эксперты тщательно изучили все доступные снимки ЗРК от 17 и 18 июля 2014 года (назвав их количество "колоссальным"), установив, что комплекс имел "много уникальных признаков". "Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев", - подчеркнули в JIT.

Также была проведена масштабная верификация показаний свидетелей.

"Единственный Бук, на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК, который был многократно запечатлен на фото и видео во время прохождения в составе колонны 53-й бригады 23—25 июня 2014 года. Следствие пришло к заключению, что Бук принадлежит 53-й бригаде ПВО ВС РФ с местом дислокации в российском городе Курск", – подчеркнул докладчик.

Следствие считает, что ЗРК перевезли в Донбасс, откуда был произведен фатальный выстрел, и после этого оперативно вернули на территорию России.

Начальник федеральной полиции Австралии Дженнифер Хёрст добавила, что Боинг сбила ракета серии 9М38 - ее обломки с двигателем снаряда нашли в Донбассе осенью 2016 года, и там были видны номера, по которым выяснили код производителя: это Долгопрудненский НПП в Московской области, а сама ракета была произведена в 1986 году.

Следователи подчеркнули: "JIT больше не желает обращаться исключительно к РФ за помощью в сборе информации", и просит общественность помочь в расследовании.

Смотрите также: Дело MH17: главный фигурант расследования - генерал-полковник РФ

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В марте на суде ООН в Гааге Россия заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку, намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что ЗРК прибыл из РФ, россияне умолчали.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 24.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: JIT, авиакатастрофа, самолет, мн17, боинг, зрк бук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
РФ завела дела на задержанных в Азовском море украинских рыбаков
Проишествия РФ завела дела на задержанных в Азовском море украинских рыбаков
Дело МН17: круг подозреваемых сужен, следствие на финишной прямой
Политика Дело МН17: круг подозреваемых сужен, следствие на финишной прямой
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 