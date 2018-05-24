MH17 сбил Бук 53-й бригады ПВО РФ из Курска - следствие

Скриншот из видео: перевозка ЗРК Бук в Торезе

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Совместная следственная группа, которая выясняет причины крушения пассажирского лайнера в июле 2014 года над Донбассом, обнародовала свои выводы

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Пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска. К такому выводу пришли эксперты совместной следственной группы (JIT), о чем было объявлено сегодня на пресс-конференции в Нидердландах.

Именно эта пусковая установка ЗРК Бук максимально совпадает по признакам (бортовые номера, а также отметка центра тяжести, которую наносят при перевозке грузов - она меняется от марша к маршу) с той, из которой был сбит самолет, сообщил глава уголовного департамента полиции Нидерландов Вильберто Поллисен.

Эксперты тщательно изучили все доступные снимки ЗРК от 17 и 18 июля 2014 года (назвав их количество "колоссальным"), установив, что комплекс имел "много уникальных признаков". "Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев", - подчеркнули в JIT.

Также была проведена масштабная верификация показаний свидетелей.

"Единственный Бук, на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК, который был многократно запечатлен на фото и видео во время прохождения в составе колонны 53-й бригады 23—25 июня 2014 года. Следствие пришло к заключению, что Бук принадлежит 53-й бригаде ПВО ВС РФ с местом дислокации в российском городе Курск", – подчеркнул докладчик.

Следствие считает, что ЗРК перевезли в Донбасс, откуда был произведен фатальный выстрел, и после этого оперативно вернули на территорию России.

Начальник федеральной полиции Австралии Дженнифер Хёрст добавила, что Боинг сбила ракета серии 9М38 - ее обломки с двигателем снаряда нашли в Донбассе осенью 2016 года, и там были видны номера, по которым выяснили код производителя: это Долгопрудненский НПП в Московской области, а сама ракета была произведена в 1986 году.

Следователи подчеркнули: "JIT больше не желает обращаться исключительно к РФ за помощью в сборе информации", и просит общественность помочь в расследовании.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В марте на суде ООН в Гааге Россия заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку, намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что ЗРК прибыл из РФ, россияне умолчали.