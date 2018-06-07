РФ продолжит помогать "ЛНР" и "ДНР" - Путин

Владимир Путин (фото - gettyimages.com)

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Президент страны-агрессора РФ сегодня отвечал на видеовопросы в рамках прямой линии

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Россия оказывает и продолжит оказывать помощь ЛНР и ДНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, сообщают российские РИА Новости.

"Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше", — сказал Путин.

Он считает, что необходимо следовать минским договоренностям.

5 июня 2018 года Путин заявлял, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной"