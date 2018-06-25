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25.06.2018, 14:40

Россия использует украинских заложников как товар - Климкин

Россия использует украинских заложников как товар - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы украинского МИД, освободить своих политзаключенных Украина сможет только с помощью скоординированного международного давления

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Россия использует украинских заложников и политзаключенных как товар. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов.

"Освободить наших политзаключенных мы можем только с помощью скоординированного международного давления. Россия использует политзаключенных как средство политического давления и как товар, именно так они смотрят на людей", - сказал он.

По словам Климкина, необходимо для этого использовать в том числе проведение в России чемпионата мира по футболу. Он отметил, что давление дает результат. Уже налажен диалог уполномоченных по правам человека Украины и России.

"Диалог продвигается очень сложно. Россия играет на этом диалоге, не предоставляя доступа, манипулируя информацией", - добавил он.

Климкин также повторил, что Украины готова принимать решения по тем гражданам России, которые осуждены в Украине. "Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть всех", - подчеркнул он.

Ранее сегодня сообщалось, что за время работы центра по координации поиска и освобождения заложников при СБУ удалось найти 3224 пропавших в зоне АТО.

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Теги: Россия, павел климкин, заложники, заложники в донбассе
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