Россия в Минске отказалась обсуждать освобождение заложников

Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В Минске представителям РФ задали прямой вопрос о политзаключенных и заложниках

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Представители России на переговорах в Минске отказались обсуждать вопрос освобождения украинских политзаключенных и заложников. Об этом в своем Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, в Минске представителям РФ задали прямой вопрос: "каков ответ РФ на инициативу Украины о передаче 23 осужденных россиян для освобождения украинцев в тюрьмах РФ".

Геращенко дословно передала ответ российской делегации: "Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян - в украинских. А «республики» включают этих россиян в список, так как они им «помогали воевать» и жили на Донбассе до 14 года".

Также украинская сторона настаивает, чтобы представители Международного Красного Креста немедленно получили доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ. Представители России отказались включать эту норму в заявление гуманитарной подгруппы.

Геращенко официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях.