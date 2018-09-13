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13.09.2018, 12:11

СБУ против НАБУ: Сытника предостерегли от уничтожения документов

СБУ против НАБУ: Сытника предостерегли от уничтожения документов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В бюро подготовили замлавы СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении; тот посчитал эти действия НАБУ "преступлением", сообщив о них ГПУ

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Служба безопасности Украины направила Генпрокуратуре заявление о "совершении уголовных преступлений" сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Заявление в ГПУ направил первый замглавы СБУ Павел Демчина.

"Павел Демчина предостерегает директора НАБУ Артема Сытника от уничтожения журнала входящей регистрации и других документов, подтверждающих получение старшим детективом НАБУ Яндюком С. В. копий постановления Владимирецкого районного суда Ровенской области по гражданскому делу №565 / 552/17 от 25.04.2017", - уточняет Гитлянская.

7 сентября Сергей Яндюк подготовил подозрение в незаконном обогащении Демчины, которое передал на согласование Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Первый замглавы СБУ считает эти действия "преступлением", называя данные НАБУ "выдумкой".

Об этом Демчина сообщил главе ГПУ Юрию Луценко и руководителю САП Назару Холодницкому.

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Сотрудник СБУ обвиняет Яндюка в служебном подлоге ("вероятно, по указанию руководства") и вмешательстве в работу сотрудника правоохранительного органа, а также попытке привлечь невиновного к уголовной ответственности.





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10 марта 2017 года Демчина обратился с заявлением в НАБУ с просьбой проверить опубликованные в СМИ материалы и его декларацию о доходах. Общественная организация Центр противодействия коррупции требует от него подать декларации о финансовом и имущественном положении за 2015-2018 годы.

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Теги: гпу, сбу, набу, артем сытник, уголовное производство, павел демчина
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