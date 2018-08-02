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02.08.2018, 09:24

"Щупай меня иногда": Лукашенко отреагировал на слухи об инсульте

"Щупай меня иногда": Лукашенко отреагировал на слухи об инсульте - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Президент Беларуси посоветовал журналистам мануально проверять в таких случаях - двойник это перед ними или настоящий глава государства

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Белорусский президент Александр Лукашенко вчера, 1 августа, впервые после сообщений в СМИ о возможном инсульте появился на публике "вживую", не по телевизору, и иронично прокомментировал слухи о болезни. В сюжете канала ОНТ он поехал в поля проконтролировать сбор урожая зерновых под Минском.

Говоря о слухах, он обратился на "ты" к одному из аграриев: "...В будущем году мне доложишь. Ты ж доживешь до следующего года?"

Аграрий на секунду растерялся, но после ответил: "Я думаю... Планирую".

Лукашенко его перебил: "Ты особо не зарекайся! А то меня похоронили сутки назад, то и тебя могут похоронить".

В конце сюжета один из представителей местных СМИ сказал, что "все были рады, что слухи сильно преувеличены". Белорусский лидер на это отреагировал так: "Еще говорят, что двойник работает... Ты меня иногда щупай так" - и сделал соответствующий жест.

Смотреть с 06:14:

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На публике Лукашенко не видели с 28 июля до конца дня 31 июля. 26 июля он должен был приехать в Гомель, но визит не состоялся. Пошли слухи о его инсультеПервым об этом сообщил российский Telegram-канал "Незигарь", который специализируется на политических инсайдах: "В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии". Пресс-секретарь Лукашенко опровергла эту информацию, назвав ее "бредом".

Лукашенко 24-й год находится у руля в Беларуси: к власти он пришел сорокалетним в 1994 году.

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Теги: беларусь, смерть, александр лукашенко, слухи
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